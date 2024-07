Truffa, pena severa per la cartomante 

Una pena esemplare. È quella inflitta alla sedicente cartomante Maria Grazia Baldino, 35 enne di Sassari condannata dal Tribunale di Nuoro (giudice Falchi Delitala) a tre anni e tre mesi per truffa ed estorsione. Mary Baldy, così si fa chiamare la cartomante sui social dove propone di risolvere questioni d’amore e malocchio, dovrà pubblicare la sentenza (una volta definitiva) sui quotidiani. Assolto il compagno della maga, Stefano Biccai. La vicenda risale al 2020, quando una 64 enne di Siniscola aveva provato ogni cosa pur di tornare col suo ex. Imbattendosi sul profilo facebook della cartomante, “Anita Marra” o “Mary Baldy”, l’aveva contattata. La maga le promise rituali di purificazione per stravolgere la sua vita in positivo, ingannandola e facendosi versare su una Poste pay oltre 850 euro. Quando la vittima si rese conto della sciocchezza e interruppe i versamenti “Mary Baldy” iniziò a minacciarla col telefono dell’ignaro compagno, inviando un messaggio e annunciando una “fattura”: «Stasera inizio la maledizione che ti assale e inizierà con togliere il respiro, prima che chiuderò passerà una settimana e la maledizione avrà efficacia, hai poco tempo per chiedere perdono, altrimenti per te da stanotte sono guai». Accompagnata alla richiesta di soldi, immagini di un teschio e l’invocazione della “santa muerte”. La Baldino, difesa da Pietro Diaz, ha sostenuto che aveva solo dato un sostegno psicologo. Un’attività di conforto per cui chiese un corrispettivo. Tesi non condivisa dalla parte civile con l’avvocato Mario Addis e dall’accusa con la pm Ilaria Pais che aveva sollecitato una pena a 4 anni.

RIPRODUZIONE RISERVATA