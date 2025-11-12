Truffa online, prosciugato il conto di una signora 

Fino a poche settimane fa aveva 30mila euro sul conto. Quando, all’inizio di questa settimana, ha effettuato un nuovo accesso si è accorta che il saldo era zero. La reazione di una donna di Tortolì è stata di incredulità e sgomento. Non le è rimasto altro da fare che correre in commissariato e denunciare la vicenda. Aprendo la lista dei movimenti, la signora ha scoperto una serie di bonifici effettuati nel corso degli ultimi giorni di cui tuttavia lei disconosce l’origine. Sta di fatto che sul conto non c’è più un centesimo e ora spetterà al personale del commissariato accertare, attraverso i canali della piattaforma a cui era collegato lo stesso conto prosciugato, chi abbia ricevuto quei bonifici e, soprattutto, capire se l’identità dei destinatari sia reale o meno.

Verosimile che all’origine della vicenda ci sia un’appropriazione indebita delle credenziali.

L’informativa è stata trasmessa alla Procura di Lanusei dove i magistrati inquirenti ricevono con sempre maggior frequenza notizie di reato analoghe. In questo caso si ipotizzano i reati di appropriazione indebita e furto di identità digitale. Anche in Ogliastra dilagano le truffe virtuali ed è difficile a volte riconoscerle e difendersi. Le persone anziane e sole sono vittime privilegiate. Chi architetta le truffe escogita inganni di ogni genere. (ro. se.)

