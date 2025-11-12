VaiOnline
Tortolì.
13 novembre 2025 alle 00:33

Truffa online, prosciugato il conto di una signora 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fino a poche settimane fa aveva 30mila euro sul conto. Quando, all’inizio di questa settimana, ha effettuato un nuovo accesso si è accorta che il saldo era zero. La reazione di una donna di Tortolì è stata di incredulità e sgomento. Non le è rimasto altro da fare che correre in commissariato e denunciare la vicenda. Aprendo la lista dei movimenti, la signora ha scoperto una serie di bonifici effettuati nel corso degli ultimi giorni di cui tuttavia lei disconosce l’origine. Sta di fatto che sul conto non c’è più un centesimo e ora spetterà al personale del commissariato accertare, attraverso i canali della piattaforma a cui era collegato lo stesso conto prosciugato, chi abbia ricevuto quei bonifici e, soprattutto, capire se l’identità dei destinatari sia reale o meno.

Verosimile che all’origine della vicenda ci sia un’appropriazione indebita delle credenziali.

L’informativa è stata trasmessa alla Procura di Lanusei dove i magistrati inquirenti ricevono con sempre maggior frequenza notizie di reato analoghe. In questo caso si ipotizzano i reati di appropriazione indebita e furto di identità digitale. Anche in Ogliastra dilagano le truffe virtuali ed è difficile a volte riconoscerle e difendersi. Le persone anziane e sole sono vittime privilegiate. Chi architetta le truffe escogita inganni di ogni genere. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’allarme

«Medicina al colasso: pochi specialisti e pazienti dimenticati»

Il cappellano dell’ospedale di Isili: la situazione ora è insostenibile 
Sonia Gioia
«Siamo l’unico presidio che non chiude mai, bisogna riconoscere il sacrificio di chi lavora nell’emergenza-urgenza»

Pronto soccorso, la rabbia dei direttori: «Il sistema non regge»

Lettera alle Asl e all’assessore: non ci stiamo a fare da bersaglio  
Enrico Fresu
Il discorso

«L’astensione non si vince coi tecnicismi»

Mattarella all’assemblea dei sindaci: «Bisogna riportare i cittadini alle urne» 
Il caso

Del Grande, fuga finita: era nel Varesotto

Catturato dai carabinieri non lontano dal luogo dove nel ‘98 sterminò la famiglia 
Washington

La mail di Epstein: «Trump a casa mia  con Virginia Giuffre»

Diffusi i messaggi scambiati tra il finanziere e la complice 