Truffa milionaria, patteggiano in due 

Il giudice Elsabetta Patrito ha ritenuto congruo l’accordo trovato dai difensori con il pubblico ministero, dando il via libera al patteggiamento: 20 mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena. Si chiude così, per Barbara e Fabrizio Diomedi, il procedimento nato dall’inchiesta che li vedeva imputati con il fratello, l’ex broker sinnaese Roberto Diomedi, già rinviato a giudizio e ora a processo davanti al giudice Gianluigi Dettori.

Nei mesi scorsi, chiusa l’inchiesta, gli avvocati difensori Pier Andrea Setzu e Dario Musino avevano avviato con la sostituta procuratrice Diana Lecca delle trattative per chiudere la vicenda con un patteggiamento. Ieri mattina, la giudice Patrito ha letto la sentenza che pone fine al procedimento penale, rendendo impossibile la costituzione delle parti civili che ora, se vorranno, dovranno procedere con un separato giudizio nei confronti dei due fratelli.

Il dibattimento

L’inchiesta

Le indagini della Guardia di Finanza avevano ipotizzato che la banda avesse messo in piedi un complicato “Schema Ponzi”, un famoso sistema di raggiro a cascata che attira investitori promettendo loro guadagni da capogiro. A conti fatti sono una settantina le parti offese identificate dalla Procura che hanno avuto la possibilità di costituirsi parte civile: in buona parte sono rappresentate dall’avvocato Giorgio Bianco, dello studio legale internazionale Giambrone & Partners, mentre alcuni si sono costituiti parte civile con il legale Marco Zusa. Stando alla ricostruzione della Procura lo “Schea Ponzi” avrebbe portato nelle tasche degli indagati un fiume di soldi: 4 milioni e 700 mila euro provenienti, in molti casi, dalla Bolton first credit limited, società con la quale Roberto Diomedi manifestò l’interesse di realizzare il nuovo stadio del Santos, il club della leggenda del calcio Pelè.

