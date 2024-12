Truffa in caserma, stangata del giudice ai furbi del cartellino 

Per il Tribunale di Nuoro, i dieci dipendenti civili del Ministero della Difesa in servizio presso la caserma di viale Sardegna sono stati colpevoli di truffa. L’indagine, avviata per accertare l’uscita non autorizzata durante l’orario di lavoro senza timbrare il cartellino, ha portato alla condanna di tutti gli imputati.Il giudice Elena Meloni ha inflitto una pena di un anno e tre mesi di reclusione e 900 euro di multa a Sergio Atzeni di Dualchi, Pietro Maria Canudu di Oliena, Giuseppe Fois di Nuoro, Pasqualino Lanzafame di Benetutti, Giovanni Patta di Sorgono, Roberto Pisanu di Nuoro e Sebastiano Secchi di Posada. Per altri tre imputati, Sebastiano Bassu di Nuoro, Francesco Carta di Bono e Rosario Fadda di Orotelli, la condanna è stata a un anno di reclusione e 600 euro di multa.

Gli imputati erano difesi dagli avvocati Pietro e Mario Silvestro Pittalis, Monica Murru e Florentina Dore. L’accusa riguardava l’abitudine, documentata dai carabinieri nell’estate del 2018, di lasciare il posto di lavoro senza registrare le uscite per andare al bar ma non solo. Complessivamente, 17 dipendenti erano finiti sotto indagine. Sette di loro, nel marzo di due anni fa, avevano scelto la via del patteggiamento, mentre gli altri dieci avevano deciso di affrontare il processo per difendersi dalle accuse. Le difese avevano sempre sottolineato come in quel momento fosse in atto il trasloco nella nuova caserma di Prato Sardo e che la ditta che doveva operare fosse in forte ritardo, per questo i dipendenti erano usciti per reperire materiale utile al trasloco, come cassette di cartone.

