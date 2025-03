Truffa e riciclaggio: coppia ai domiciliari 

A fine febbraio la perquisizione con il sequestro di borse griffate, orologi di lusso, soldi in contanti conservati sottovuoto e altri beni per un milione e 791mila euro.

Ora l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari per i vertici della cooperativa sociale Laurus, di via San Benedetto a Cagliari, arrestati ieri mattina dai militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri nell’ambito di un’inchiesta della Procura per truffa, turbativa d’asta, falso ideologico e autoriciclaggio.

Ai domiciliari

Accogliendo una richiesta del pubblico ministero Giangiacomo Pilia, il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Pintori ha confinato ai domiciliari gli amministratori della cooperativa: l’agente della polizia penitenziaria e sindacalista Alessandro Cara, 53 anni, e la moglie Maria Grazia Meloni (per l’accusa amministratrice di fatto), di un anno più giovane. Per il fratello 51enne Ivo Meloni, invece, il giudice ha disposto una misura interdittiva: il divieto di stipulare contratti con la Pubblica amministrazione.

Secondo l’accusa gli indagati avrebbero usato fondi pubblici, erogati dai Comuni nei quali la cooperativa gestiva servizi educativi e di sostegno per le famiglia, per acquistare beni si lusso, fare viaggi e incrementare le personali ricchezze. Tra gli oggetti sequestrati sono state recuperate 23 borse griffate, 24 orologi di pregio (compreso un Audemars Piguet da 50mila euro), gioielli e oltre 100mila euro in contanti conservati sottovuoto.

Le contestazioni

Stando alle accuse della Procura la cooperativa sarebbe riuscita ad aggiudicarsi delle gare d’appalto, per circa dieci milioni di euro, falsificando degli atti e grazie ad una serie di rapporti con politici regionali e comunali.

A indagare sui vertici della società c’erano gli investigatori del nucleo investigativo del comando provinciale con i carabinieri di Dolianova, in collaborazione con il Nucleo di polizia economico e finanziaria della Guardia di Finanza.

Una task-force messa in piedi del pm Pilia che ha analizzato per anni i bilanci della onlus, utilizzata – secondo la Procura – con finalità di lucro e non di assistenza e mutualità. In particolare – sempre a sentire gli inquirenti – Cara e Meloni avrebbero investito in beni di lusso i guadagni degli appalti.

L’inchiesta

Le indagini hanno preso il via 4 anni fa con un esposto anonimo sulla gestione di fondi in diversi Comuni del Parteolla. La Procura si era concentrata sugli appalti vinti dalla Laurus dal 2017 al 2022 a Monastir, Dolianova, Siurgus Donigala, Mandas, Gergei e Villanovatulo. La Procura sta ancora lavorando su legami tra la coop e politici regionali e comunali, ma al momento non risultano altri indagati rispetto ai vertici della società.

