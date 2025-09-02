Truffa del falso incidente: 48enne in cella 

Aveva finto di essere stato colpito da un’auto in manovra nei parcheggi di un supermercato nella zona del Poetto: lo aveva detto in maniera brusca alla conducente della vettura, riuscendo poi a contattarla pretendendo il pagamento di 150 euro per le cure mediche e per non presentare la querela. Il piano di Andrea Argiolas, 48 anni di Quartu, non si è fermato davanti al no secco della vittima di quella che è poi diventata, secondo le accuse, una tentata estorsione: aiutato da un complice, che si è finto un avvocato, ha proseguito nella richiesta del risarcimento. La donna, una 32enne cagliaritana, aveva già presentato querela ai carabinieri e lunedì sera è scattata l’operazione: la vittima ha incontrato l’uomo per consegnargli il denaro e a quel punto i militari della stazione di San Bartolomeo sono intervenuti arrestando Argiolas. Il pm ha disposto il trasferimento in carcere del 48enne (difeso dall’avvocato Mauro Massa) in attesa dell’udienza di convalida.

La paura

Le indagini dei militari di San Bartolomeo, sotto il coordinamento del comandante della compagnia Simone Anelli, è scattata a fine mese con la querela presentata dalla donna. La vittima ha ricostruito gli ultimi giorni di paura e apprensione dopo quanto accaduto in un parcheggio di un supermercato al Poetto. Un uomo ha inscenato un investimento, ritenendo di essere stato travolto dalla vettura della donna. Ha chiesto dei soldi e non riuscendoci di persona, subito dopo, lo ha fatto con telefonate avendo recuperato il contatto della 32enne. Chiamate ripetute e dai toni minacciosi per avere 150 euro come risarcimento e non dover denunciare il fatto alle forze dell’ordine. Per aumentare la pressione sulla donna, è intervenuto anche un uomo che si è spacciato per avvocato. Anche lui ha fatto delle telefonate e inviato della documentazione medica per confermare le lesioni: certificati, dalle prime verifiche effettuate dagli investigatori, del tutto falsi.

La trappola

Dopo la querela della vittima e al termine degli accertamenti, i militari hanno organizzato un incontro per simulare la consegna dei 150 euro. E così Argiolas, un disoccupato con dei precedenti risalenti al passato, è stato arrestato con l’accusa di tentata estorsione, finendo in carcere. Il complice, un 54enne cagliaritano, è stato invece denunciato in concorso per lo stesso reato. È stata importante per portare a termine l’operazione, la massima fiducia della donna nell’operato dei carabinieri.

