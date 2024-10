Truffa del cartellino: cadono le accuse 

Tutti assolti con formula piena dall’accusa di manomissione fraudolenta del sistema di timbratura, mentre per gran parte degli imputati la truffa nei confronti della Città metropolitana è stata dichiarata non punibile per particolare tenuità del fatto. Si è chiuso così, davanti al giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, il processo nato dall’inchiesta della Procura su presunti casi di assenteismo e uscite non registrate dagli uffici amministrativi dell’ex Provincia di Cagliari.

La sentenza

Per la dipendente Stefania Maria Mura il Tribunale ha fatto cadere ambedue le contestazioni con un’assoluzione piena, ritenendo l’insussistenza sia della truffa che della frode nelle timbrature. Da questo secondo reato sono stati assolti con la stessa formula anche Giuseppe Rex, Gianpietro Argiolas, Maria Carrusci, Giorgio Fadda, Simonetta Garbati, Marcello Marongiu e Andrea Melis, tutti poi prosciolti anche dalla truffa perché il fatto non è stato considerato punibile dal giudice per la particolare tenuità. Il dibattimento ha dimostrato che le cifre ricevute irregolarmente dagli imputati sarebbero state pressoché irrisorie. A difendere i lavoratori c’erano i legali Shannon Cipollina, Desolina Farris, Egidio Ricciardi, Marco Porcu e Valentina Frongia.

La Corte dei Conti

Negli ultimi mesi anche la Corte dei Conti ha pronunciato varie sentenze (di primo grado) sugli stessi fatti, dopo le contestazioni della Procura generale seguiti agli accertamenti della Guardia di Finanza. Giorgio Fadda è stato condannato a pagare alla Città Metropolitana un risarcimento di 165 euro (55 di danno patrimoniale e 110 per danno d’immagine), Gianpietro Argiolas dovrà risarcire l’Ente per 316 euro (di cui 210 per l’immagine), Giuseppe Rex pagherà 486 euro (162 per i soldi ricevuti in busta paga e 324 per il danno d’immagine) e Marcello Marongiu 381 euro (127 e 254 d’immagine). Davanti ai giudici erariali solo alcuni di loro si sono costituiti con i legali Giulio Steri e Marco Porcu.

In abbreviato

Davanti al Gup del Tribunale, Michele Contini, in tre avevano patteggiato e tre erano stati condannati in abbreviato, mentre altri otto erano stati rinviati a giudizio nel processo che si è chiuso ieri. Cesare Pisano, Stefania Carlini e Maria Viviana Pusceddu (difesi dai legali Francesco e Pier Francesco Caput, Silvia Boggio e Roberto Nati) erano stati condannati a un anno e 4 mesi, 10 mesi e 10 giorni e 10 mesi e 20 giorni, ma poi in appello sono stati tutti e tre assolti perché il fatto non sussiste. Atri tre avevano chiuso subito la vicenda patteggiando pene sospese tra 10 mesi e un anno di reclusione.

L’indagine

L’inchiesta della Procura e della Guardia di Finanza era deflagrata sei anni fa, quando la Gip Manuela Anzani aveva sospeso dal servizio per tre mesi due dipendenti della Città Metropolitana iscritti nel registro degli indagati. Alla fine delle indagini era stata fissata l’udienza preliminare per 14 lavoratori dell’ex Provincia, accusati di allontanarsi dal lavoro aggirando il sistema delle timbrature tra il 2018 e il 2019. Ieri l’ultimo verdetto che chiude la vicenda.

