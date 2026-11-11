Potrebbe essere l’anello di una catena ben più lunga, sulla quale, dopo il lavoro investigativo della Procura di Nuoro, ha puntato gli occhi la Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. Un filone che potrebbe allargare il quadro delle indagini e fare luce su eventuali collegamenti e complici. Intanto, per Ilaria Di Zazzo, la donna originaria del Lazio arrestata dai carabinieri, ieri è arrivata la condanna: tre anni e 4 mesi e venti giorni di reclusione per estorsione aggravata, con concessione dei domiciliari. È la pena inflitta dal Gup di Nuoro, Mauro Pusceddu nell’ambito del processo per le truffe agli anziani, messe a segno tra Torpè e Olbia. Il pm Sandra Maria Benedetta Picicuto, aveva sollecitato la pena identica, la difesa con l’avvocato Pietro Paolo Callà aveva chiesto la derubricazione da estorsione a truffa e l’attenuazione della misura.

La vicenda aveva suscitato particolare attenzione perché la donna era stata trovata in possesso di un falso tesserino della Polizia. Dopo la segnalazione a Torpè, dove un’anziana era stata contattata telefonicamente da un sedicente ispettore che gli prospettava l’arresto della nipote in seguito ad un grave incidente, l’anziana aveva consegnato tutti i suoi gioielli. L’intervento dei veri carabinieri aveva permesso di arrestare la falsa poliziotta e recuperare anche altri gioielli, provento di un’analoga raggiro a Olbia, per un valore complessivo superiore ai 25 mila euro.

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