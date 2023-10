Truffa d’amore: tre denunciati 

Non voleva rassegnarsi alla fine della relazione col suo compagno e così ha cercato in tutti i modi di riconquistarlo. Frugando sui social, la donna, una 56enne di Selargius, ha trovato una pagina di “magia” bianca” che prometteva incantesimi d’amore e infallibili riti propiziatori. Così ha versato a più riprese i soldi richiesti, sempre attraverso Postepay: prima 50 euro, poi altri 50 e così via. Sino a superare i 300 euro.

Il raggiro

Ovviamente il talismano non ha funzionato e quando ha capito di essere stata raggirata, non ci ha pensato due volte a rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Selargius che si sono subito messi a indagare, riuscendo a individuare i presunti truffatori. Nei guai sono finiti un muratore sassarese 50enne, un operaio bresciano di 48 anni e una 39enne perugina, di professione commerciante. Per loro è scattata l’accusa di truffa in concorso. I tre sono risultati essere gli amministratori di una pagina Facebook che si occupa di magia bianca.

Le fatture d’amore

Secondo l’accusa, approfittando dello stato di debolezza psicologica della donna, i tre le hanno fatto credere di poter riuscire a far tornare da lei l'ex compagno, con cui i rapporti si erano ormai deteriorati. In cambio di complessi quanto inutili riti propiziatori, l’ingenua 56enne ha dunque versato i soldi ai tre denunciati che dalle verifiche sono risultati intestatari dei conti di destinazione. Ora la palla passa Procura di Cagliari che presto potrebbe convocare i tre presunti truffatori per raccontare la loro verità sulla vicenda.

Le indagini

Quello che è certo è che i carabinieri della Stazione hanno messo in piedi una indagine certosina: seguendo la traccia dei versamenti, sono riusciti a risalire al muratore residente a Sassari, poi all’operaio bresciano e infine alla commerciante dimostrando che i soldi della 56enne di Selargius erano passati sui loro conti. Trecento euro in tre, una somma irrisoria per una truffa che potrebbe però aver avuto anche altre vittime. Proprio come la donna selargina che sognava solo di riconquistare l’amore perduto.

RIPRODUZIONE RISERVATA