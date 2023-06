Truffa Covid, arresti eccellenti 

Forlì. Dietro una truffa milionaria sulle mascherine nei primi giorni del Covid, un traffico di influenze e di scambi di favori: è l’ipotesi che ha portato la procura di Forlì e la Dda di Bologna a indagare 34 persone, accusate a vario titolo di reati come truffa aggravata e corruzione. Ai domiciliari sono finiti Marcello Minenna, ex direttore dell’Agenzia delle Dogane e assessore con Occhiuto in Calabria, e l’ex parlamentare leghista Gianluca Pini: l’accusa è di aver lucrato sulla pandemia nel momento più drammatico. Fra loro quello che l’accusa ha definito un patto con scambio di favori: Pini avrebbe promesso a Minenna di accreditarlo nella Lega per essere confermato come direttore dell'Agenzia delle Dogane (ma a gennaio saltò). Minenna, dicono i Pm, «accettava le promesse in cambio dell’asservimento della sua funzione pubblica», in particolare «alle richieste di Pini in occasione di importazione di merci» fra cui le mascherine al centro dell’inchiesta.

La mala albanese

L’inchiesta parte da un’indagine su un carico di cocaina trasportata su un camion dal Belgio: dall'individuazione dell’autotrasportatore, legato a un gruppo malavitoso albanese, attraverso le intercettazioni si arriva a Pini, parlamentare forlivese fino al 2018 e poi titolare di attività imprenditoriali. Fra queste la Codice srl che a metà marzo 2020, quando il mondo era terrorizzato dal Coronavirus, ottiene un contratto milionario per la fornitura di mascherine, in quei giorni pressoché introvabili. Mascherine importate dalla Cina e, secondo l’accusa, con certificazioni falsificate e a prezzi superiori all’euro l’una: il business avrebbe fruttato in tutto oltre tre milioni e mezzo.

Gli indagati

Fra gli indagati ci sono un magazziniere dell’Usl, uno della prefettura di Ravenna, un poliziotto e un carabiniere, accusati di scambi di favori illeciti. Minenna, all’epoca direttore dell'Agenzia delle Dogane, dopo l’esperienza della giunta Raggi col M5S che lo avrebbe voluto alla presidenza della Consob, secondo gli inquirenti avrebbe aiutato Pini a far passare la dogana alle mascherine importate dalla Cina. In cambio Pini gli avrebbe assicurato le sue entrature politiche. Minenna è poi diventato assessore della Regione Calabria: con l’arresto è scattata la sospensione e il governatore Roberto Occhiuto ha avocato le deleghe.

