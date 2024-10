Truffa, Boccia indagata anche a Pisa 

Un invito a comparire e un avviso di garanzia sono stati notificati a Maria Rosaria Boccia, la protagonista dello caso politico-sentimentale che ha portato Gennaro Sangiuliano a dimettersi da ministro della Cultura. L’imprenditrice di Pompei è indagata per truffa. Le indagini sono condotte dalla guardia di finanza. La procuratrice capo, Teresa Angela Camelio, ha spiegato in una nota che l’ipotesi è «una presunta partecipazione a un progetto imprenditoriale riguardante un immobile, avvenuta nel 2021». Boccia - che deve essere interrogata sulla vicenda, ancora nella fase delle indagini preliminari - «beneficia della presunzione di non colpevolezza sino alla pronuncia definitiva della sentenza». L’indagine pisana è completamente distinta dalle altre vicende giudiziarie in corso che uniscono, su versanti separati, Maria Rosaria Boccia a Gennaro Sangiuliano, indagati a diverso titolo. A Roma Boccia è sotto accertamenti per violenza, minacce e lesioni personali in un procedimento avviato da un esposto-denuncia presentato dallo stesso Sangiuliano. A Roma è anche indagato lo stesso Sangiuliano, ma per peculato e rivelazione di segreto d’ufficio. Ipotesi di reato che le ricostruzioni riportano al periodo di vicinanza personale di Boccia e Sangiuliano.

