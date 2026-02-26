Truffa all’Inps, l’ex dirigente Cgil patteggia un anno e dieci mesi 

L’ex dirigente della Cgil del Medio Campidano, Antonio Deidda (61 anni di Villacidro) ha patteggiato la condanna a un anno e 10 mesi di reclusione con pena sospesa, mentre gli altri quattro imputati sono stati assolti. Si è chiuso così, ieri mattina, il processo in abbreviato davanti al giudice del Tribunale, Giorgio Altieri, su quella che la Procura aveva qualificato come una truffa nei confronti dell’Inps che avrebbe consentito a un gran numero di persone di andare in pensione in anticipo, rispetto a quanto stabilito dalla legge, attraverso la falsificazione dei libretti di lavoro.

Al centro dell’inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Giangiacomo Pilia, erano finiti alcuni dirigenti del patronato Inca Cgil del Medio Campidano, tra i quali il direttore Deidda, e i dipendenti dell’Inps di Cagliari, per i quali era stato chiesto il rinvio a giudizio. Ieri, alla lettura della sentenza, il giudice ha dato il via libera al patteggiamento di Deidda e assolto Rita Bruzzo (69 anni, di Capoterra), Giuseppina Sergi (67, di Villasimius), Manuel Serra (47, di Cagliari) e Giuseppe Tatti (62 di Sanluri). Una trentina, stando alle contestazioni, le persone che avrebbero ottenuto la pensione anticipata con la falsificazione dei documenti di lavoro, provocando all’Inps un danno da circa un milione e mezzo di euro. A difendere gli imputati c’erano gli avvocati Nicola Floris e Guido Manca Bitti (per Deidda), Paolo Ghisu, Andrea Flore, Dario Musino, Mirko Polli e Franco Villa. (fr.pi.)

