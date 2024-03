Truffa all’Inps, chiuse le indagini su Santanché 

Nuova tegola per Daniela Santanchè. Dopo le ipotesi di falso in bilancio, la Procura di Milano ha notificato alla ministra del Turismo la conclusione delle indagini per truffa aggravata ai danni dell’Inps, in qualità di amministratrice delegato di Visibilia Editore e di Visibilia Concessionaria, cariche poi dismesse. Con lei è indagato il suo compagno Dimitri Kunz D’Asburgo, che è succeduto a lei nella Editore e a Paolo Giuseppe Concordia come collaboratore esterno con funzioni di gestione del personale delle due società del gruppo. Santachè si dice «sorpresa», annuncia che valuterà se consegnare ai magistrati «una memoria difensiva» e «l’ipotesi di essere ascoltata». E dice: «Continuo ad avere fiducia nella giustizia. Per la nostra Costituzione fino all’esito definitivo dei tre gradi di giudizio nessuno può essere considerato colpevole». Santanché già a luglio aveva respinto ogni accusa in Parlamento, ora però con la nuova indagine - che si aggiunge a quella per falso in bilancio vicina alla chiusura - si arroventa il clima fra maggioranza e opposizione. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, dicendosi «garantista per quanto riguarda Bari e per quanto riguarda ogni vicenda», sottolinea: «Per me uno è innocente sino a che non è condannato al terzo grado di giudizio».

Di tutt’altro avviso la segretaria del Pd, Elly Schlein: «Quando una ministra è indagata per aver truffato lo Stato, per la vicenda della cassa integrazione in deroga, questa accusa mette a rischio l’onorabilità che lei stessa rappresenta. Chiediamo alla Meloni di agire per evitare che questo governo metta in imbarazzo l'Italia anche nei consensi internazionali»

E il capogruppo M5S alla Camera, Francesco Silvestri: «Avevamo presentato una mozione di sfiducia, adesso c’è una nuova inchiesta e ora chiederemo una nuova calendarizzazione e vediamo se la destra avrà la capacità di difendere nuovamente un ministro che doveva già dimettersi molti mesi fa».

