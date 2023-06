Truffa alle assicurazioni, una condanna e 16 prescrizioni 

Una condanna e 16 prescrizioni. Si è concluso così il processo per truffa alle assicurazioni. Il giudice del Tribunale di Lanusei, Mariano Arca, ha dichiarato la prescrizione per 16 imputati, fra i quali Mario Pischedda, 61 anni, imprenditore di Tortolì, sua moglie Carla Melis (48), di Cagliari, e Salvatore Serra (52), di Tortolì. Erano stati loro, secondo l’impianto accusatorio, a tirare le fila della presunta truffa. Unico condannato Raimondo Basciu (68), di Cagliari, che dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione, ovvero la pena richiesta dal pm Giovanna Morra. Rispetto agli altri imputati, su Basciu gravava la recidiva reiterata.

Sono stati accusati a vario titolo di associazione a delinquere, frode assicurativa e simulazione di reato. Già lo scorso febbraio il pm aveva sostenuto l’insussistenza di elementi per contestare l’associazione a delinquere. Oltre che per Pischedda, Melis e Serra la prescrizione è scattata per Antonio Curreli (55), di Tortolì, Gian Luca Saddi (53), di Quartu Sant’Elena, Giampietro Melas (58), di Monserrato, Efisio Melis (65), di Tertenia, Christian Cogoni (45), di Cagliari, Giorgio Salerno (73), di Lotzorai, Giovanni Maria Firinu (63), di Santu Lussurgiu, Antonello Monni (53), di Baunei, Bruno Mameli (71), di Bari Sardo, Gian Franco Demuro (65), di Villanova Tulo, Gesuino Belloni (29), di Nuoro, Rossano Pisanu (50) e Cristiano Pitzanti (54), entrambi di Sestu. Gli imputati sono stati assistiti, tra gli altri, da Marcello Caddori, Maurizio Corda, Alessandro Fanni, Marcello Caredda e Stefano Perica. ( ro. se. )

