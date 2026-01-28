Truffa alle assicurazioni: assolti  

Caduta l’accusa di associazione a delinquere. La sentenza del collegio del Tribunale di Lanusei, presidente Nicola Caschili, giudici a latere Nicole Serra e Giada Rutili, per gli imputati del processo sulla presunta truffa alle assicurazioni è arrivata nel primo pomeriggio di ieri. La lettura del dispositivo: otto assoluzioni perché il fatto non sussiste. Dopo sedici anni, si conclude il procedimento nei confronti di Bernardo Piroddi, Valeria Mereu, Claudio Coda, Bruno Ferrai, Antonello Piroddi, Fabio Sodde, Giovanni Battista Usai e Massimo Marongiu. Tutti originari di Ilbono, fatta eccezione per Mereu (Lanusei) e Usai (Elini), gli imputati sono stati assistiti dagli avvocati Paolo Pilia (Bernardo Piroddi, Mereu, Coda e Usai), Marcello Caddori (Antonello Piroddi e Bruno Ferrai), Gianluigi Mastio (Marongiu) e Desolina Farris (Sodde).

L’inchiesta

Le indagini erano scattate nell’ambito dell’attività investigativa condotta per l’omicidio (2008) di Franco Ibba, bancario in pensione, che era stato ucciso nelle campagne del paese. Due anni prima, l’uomo aveva sparato ai malviventi in fuga dopo aver rapinato il Banco di Sardegna di Ilbono. In Ogliastra sarebbe stata operativa una vera e propria organizzazione che - tesi della Procura, all’epoca diretta da Domenico Fiordalisi - attraverso cui, come per magia, auto da rottamare tornavano fiammanti (sulla carta), i proprietari ne denunciavano il furto e intascavano indennizzi. Non solo. Sotto sequestro erano finite denunce di sinistri datate dicembre 2010. Ovvero, pratiche che riguardavano incidenti ancora non avvenuti. Gli inquirenti avevano ipotizzato la costituzione di un’associazione a delinquere finalizzata a truffe, estorsioni, simulazioni di reato, false testimonianze e false fatturazioni.

Punto esclamativo

Per anni, l’accusa ha sostenuto che Bernardo Piroddi, all’epoca sub agente delle assicurazioni Generali-Toro, e Valeria Mereu, in quel periodo sub agente della compagnia Liguria, avrebbero dato il loro contributo alla banda che sarebbe stata costituita, organizzata e promossa da alcune persone di Ilbono. Si tratta di Antonello Piroddi, carrozziere, Bruno Ferrai, Claudio Coda e Massimo Marongiu, tutti operai. L'officina di Antonello Piroddi era descritta come crocevia dei traffici illeciti. Ma ieri il collegio ha assolto tutti con formula piena.

