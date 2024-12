Truffa a un’anziana, arresti domiciliari per due napoletani 

Il sistema è sempre lo stesso. Si sono presentati come carabiniere e avvocato ma in realtà erano due truffatori: bloccati dalla polizia, i due napoletani adesso sono ai domiciliari su disposizione della procura di Oristano. I fatti risalgono ad agosto, quando un’anziana era stata contattata al telefono di casa da un sedicente maresciallo dei carabinieri. L’uomo le disse che il figlio aveva investito una donna incinta e rischiava l’arresto; per evitarlo l’anziana avrebbe dovuto pagare in contanti o consegnare gioielli. Il finto carabiniere per intimorire la vittima, le disse che il figlio era deciso a suicidarsi se fosse stato arrestato. Nel frattempo la donna era stata contattata al cellulare da un altro uomo che, spacciandosi per l’avvocato del figlio, la invitò a consegnare soldi e gioielli a un suo collaboratore. Poco dopo si presentò a casa un uomo che prese i soldi e anche i gioielli dal nascondiglio, indicato dalla vittima. Poi la fuga insieme a un complice; i due però furono notati da un ispettore della squadra mobile, in quel momento libero dal servizio. Qualche ora dopo la donna si rese conto di essere stata raggirata e lanciò l’allarme. Immediate le indagini e, grazie anche alle informazioni fornite dal collega, la Mobile (guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu) era riuscita a identificare i due che nel frattempo avevano lasciato l’Isola. Uno era tornato in Sardegna dopo una settimana e, con lo stesso stratagemma aveva truffato un’altra vittima ma era stato bloccato al porto di Cagliari. Dalla questura raccomandano prudenza agli anziani, se si viene contattati da presunti carabinieri, poliziotti o avvocati è bene contattare le forze dell’ordine, parenti o amici. ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA