Trucco e pizzate, vedove ma felici 

Una vita con la propria metà e poi ritrovarsi all’improvviso sole. Non è facile rialzarsi per le donne che hanno perso il marito, magari ancora giovane, e che di punto in bianco si ritrovano in una casa diventata troppo vuota.

E allora ecco che il progetto portato avanti dall’associazione Anteas nell’ambito dei progetti di Coesione sociale promossi dall’assessorato alle Politiche sociali e finanziati dal Comune, diventa un’ancora di salvezza.

Il progetto

Quel “Terzo Quartu” già partito lo scorso anno, dopo il grande successo replica anche in questo 2024 diventando “Terzo Quartu 2.0”, che riunisce anziani e persone disabili facendoli uscire dalle loro case e coinvolgendoli in laboratori creativi, gite, pizzate e tante altre attività Ultimo nei giorni scorsi un laboratorio di trucco che ha visto le signore partecipare con grande gioia e un pizzico di vanità per sentirsi ancora giovani e belle.

«E quest’anno» spiega la presidente di Anteas Veronica Muru, «abbiamo coinvolto anche gli uomini. Siamo contenti, vengono qui per stare insieme, per sentirsi attivi e per divertirsi. Abbiamo inserito anche un corso di ginnastica dolce e adesso stiamo programmando anche una gita fuori porta. Lasciamo a tutti la massima libertà: quando vogliono venire vengono altrimenti restano a casa. Facciamo le merende, laboratori di cucina , tantissime cose».

Le protagoniste

Antonella Iesu ha 76 anni ed è vedova da tre. «Mi sono ritrovata in un ambiente meraviglioso, un posto dove si può stare serenamente senza problemi» racconta, «tre anni fa ho perso mio marito che era una persona meravigliosa e la psicologa dove andavo mi aveva dato l’indirizzo di Anteas. Sono rinata. Ho trovato compagnia e gioia».

Accanto a lei Marzia Piga che di anni ne ha 83 e dice: «Sono vedova da 11 anni e questi laboratori sono un toccasana. E poi sono cosi accoglienti, ci riempiono di coccole di cui abbiamo tanto bisogno. Qualche giorno fa ho partecipato al laboratorio di trucco. Io mi sono sempre truccata e anche adesso un po’ di rossetto, il fard non mancano». Una delle new entry è Maria Bonaria Melis, 80 anni: «Sono molto contenta. Mia cognata è una volontaria ed è stata lei a dirmi di partecipare», dice. «È un bel modo per non stare a casa, facciamo anche ginnastica dolce mi trovo troppo bene e ho fatto amicizia anche con le altre signore. Io non guido più e gli autisti vengono anche a prenderci a casa con il taxi solidale».

In taxi

Il taxi solidale è un altro dei servizi avviato da Anteas ormai più di due anni fa. Trasporta persone con difficoltà di deambulazione o problemi economici alle visite mediche, in farmacia o a fare la spesa. Tutto quello che si deve fare è mettersi in contatto con l’associazione per prenotare il trasporto, che sarà garantito compatibilmente con la disponibilità di mezzi e volontari.

