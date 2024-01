Trovato uno scheletro: è Andreea Rabciuc? 

Jesi. Gli inquirenti ritengono che sia di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa il 12 marzo 2022 nel territorio di Montecarotto, nell'Anconetano, il cadavere decomposto, ridotto quasi allo stato scheletrico trovato in un casolare fatiscente nel territorio di Castelplanio, un altro Comune, ma in una zona che si trova a meno di un chilometro dal luogo in cui la ragazza era stata avvistata l'ultima volta.

A consolidare questa ipotesi sono i resti di abbigliamento rinvenuti: un giubbotto e le scarpe, compatibili con quelli indossati da Andreea. La ragazza si era allontanata a piedi, all'alba del 12 marzo, da un appezzamento di terreno dove aveva trascorso la notte in una roulotte con il fidanzato Simone Gresti e con una coppia di amici. Questo almeno il racconto fatto dai tre: Andreea se ne era andata lungo la strada Montecarottese, lasciando il cellulare al fidanzato, dopo un litigio. Ma nessuno l'aveva più vista.

Appelli via social da parte della madre e degli amici, poi varie segnalazioni, anche a Chi l'ha visto? Tutto finito in nulla, come l'ipotesi che fosse di Andreea un cadavere rinvenuto in un canale al Pigneto di Roma. Moltissimi i sopralluoghi nell'appezzamento e nelle zone limitrofe: Gresti è indagato per sequestro di persona e spaccio di stupefacenti.

A scoprire i resti è stata la proprietaria del casolare, diroccato ma chiuso. Il corpo si trovava in una parte del piano terreno, dove le finestre erano state sfondate. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza quella porzione di fabbricato prima degli accertamenti. Per l'identificazione ufficiale sarà necessario l'esame del Dna. Ma restano tanti interrogativi. Il principale: possibile che nessuno sia mai andato a perlustrare quel casolare, un edificio che si trova sullo stesso lato della strada Montecarottese dove Andreea si trovava nella notte tra l'11 e il 12 marzo? O forse il cadavere è stato portato in un momento successivo?

RIPRODUZIONE RISERVATA