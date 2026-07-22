Trovato un ordigno, area interdetta 

Un presunto ordigno bellico è stato individuato sul fondale marino davanti alla scogliera di Coa Cuaddus, nel territorio di Sant’Antioco. La segnalazione, effettuata da un cittadino, ha fatto scattare l’intervento della Capitaneria di Porto, che ha emanato un’ordinanza disponendo l’immediata interdizione dell’area interessata. Si tratta della parte finale della spiaggia, a destra dell’arenile, e dell’area costiera immediatamente successiva. Nel raggio di 100 metri dal punto del ritrovamento del presunto ordigno bellico, sono vietati balneazione, navigazione, ancoraggio, pesca, immersioni e qualsiasi altra attività marittima, a tutela della pubblica incolumità. Il Comune ha provveduto a far transennare la zona interessata. L’area è stata messa in sicurezza e resterà interdetta fino all’intervento degli artificieri, che nei prossimi giorni provvederanno alle operazioni di verifica e all’eventuale rimozione o distruzione dell’ordigno. (s. g.)

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