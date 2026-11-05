Trovato un coltello ma è della vittima 

Spunta un coltello, sequestrato dai Carabinieri, nelle indagini sull’omicidio di Pietro Sciusco ma non è l’arma usata dal presunto assassino. Stando agli atti del fascicolo aperto dalla pm Noemi Mancini sui fatti avvenuti nel pomeriggio del 27 ottobre in corso Umberto a Olbia, la vittima aveva con sè un coltello da cucina che, va detto subito, non avrebbe comunque impugnato nella fase finale del litigio con Mohamed Maher Abdou Elkhodary. Pietro Sciusco, è questo è invece confermato anche dagli ultimissimi sviluppi dell’inchiesta, potrebbe avere avuto dei contatti, in circostanze tutte da chiarire, con Mohamed Maher Abdou Elkhodary anche prima del 27 ottobre.

La posizione del giovane egiziano, difeso dagli avvocati Aurora Masu e Giuseppe De Meo, è sempre più pesante. Se dovesse essere confermato che tra lui e la vittima c’erano già stati contatti e una situazione di tensione risalente nel tempo, il quadro del delitto di corso Umberto cambierebbe completamente. Elkhodary, davanti alla gip Federica Distefano ha negato di avere mai incontrato Sciusco, ma è su questa circostanza le indagini sembrano dire altro. La vittima, nel pomeriggio del 27 ottobre, raggiunge corso Umberto portando uno zaino e avendo con sè un coltello. Potrebbe trattarsi anche di una abitudine, sta di fatto che l’artista di strada di Barletta e Mohamed Maher Abdou Elkhodary litigano furiosamente e si insultano, quando Sciusco insegue il ragazzo egiziano e gli dice qualcosa con veemenza la situazione degenera. Perché? La pm Noemi Mancini ha chiesto una indagine accurata sull’antefatto del delitto, fatti che potrebbero coinvolgere anche altre persone.

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