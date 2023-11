Trovato un cadavere decapitato: giallo 

Steso sul dorso, riverso sugli scogli. Senza testa, privo delle braccia e dei piedi, addosso solo qualche brandello di pantaloni e nessun elemento utile a consentirne l’identificazione immediata. Un autentico giallo quello sul cadavere di un uomo rinvenuto ieri mattina sulle rocce lungo il viale La Pelosa, a pochi passi dalla spiaggia omonima di Stintino. Il mare ha restituito un corpo “saponificato” e in stato di decomposizione molto avanzato, trovato dagli uomini della compagnia barracellare, impegnati nell’attività di perlustrazione del territorio.

Il ritrovamento

La macabra scoperta poco prima delle 9.30 lungo il viale che costeggia il litorale. Due agenti si sono precipitati sul posto. Una scena raccapricciante. Il corpo si presentava in condizioni orribili, mancavano parti degli arti, una cintura nera stringeva sui fianchi i jeans, lembi di stoffa ridotta a brandelli che coprivano le lunghe gambe. Sembrava avesse una corporatura robusta. Ha trascorso settimane in acqua prima di essere trascinato a riva dalle correnti marine, che lo hanno scaraventato sugli scogli. Porfbabilmente in conseguenza del maltempo della notte di venerdì.

Le indagini

Allertati dal comandante dei barracelli, Gavino Depalmas, nel luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Stintino coordinati dalla compagnia di Porto Torres, i militari della Guardia Costiera locale e della Capitaneria di porto turritana. Dopo una prima ricognizione la salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Sassari a disposizione dell’autorità giudiziaria. Su ordine della Procura della Repubblica, il magistrato di turno, Lara Senatore, titolare dell’inchiesta, nelle prossime ore darà l'incarico al medico legale Salvatore Lorenzoni che dovrà eseguire l’esame autoptico ed estrapolare il dna per risalire all’identità dell’uomo. Gli investigatori dovranno fare luce su una vicenda che ha creato sconcerto nella comunità stintinese.

L’enigma della barca

Si indaga su una misteriosa barca a vela, da oltre un mese ancorata in rada davanti alla spiaggia La Pelosa, in prossimità dell’isola Piana, una imbarcazione di cui non si conosce ancora il proprietario. All’interno è stato effettuato un sopralluogo per accertare se vi sono elementi, in qualche modo riconducibili alla morte dell’uomo. «A Stintino non risulta alcuna persona scomparsa di recente», commenta la sindaca Rita Valebella, «non abbiamo alcuna idea, anche perché non vi è alcuna traccia che possa aiutare a identificare il corpo. L’unico scomparso è il poliziotto Michele Peragallo, ma è sparito circa dieci anni fa e di lui si sono perse completamente le tracce».