Trovato senza vita nella serra  

Una normale giornata di lavoro terminata in tragedia. Giancarlo Mereu, 50enne di Pula, è stato trovato senza vita venerdì sera all’interno di una serra dell’azienda di floricoltura per cui lavorava. Secondo i primi elementi raccolti, l’uomo potrebbe essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava ancora sul posto di lavoro. Sarà però l’autopsia, disposta dal pm Mario Leo e che sarà eseguita domani dal medico legale Giampaolo Maglietta, a chiarire con certezza le cause del decesso e a ricostruire gli ultimi istanti prima della morte.

Il ritrovamento

A dare per prima l’allarme sarebbe stata la titolare dell’azienda. La bicicletta di Mereu si trovava ancora parcheggiata nei pressi dei locali intorno alle 17, un orario insolito e ben oltre la conclusione del turno di lavoro. Un dettaglio che ha destato preoccupazione. Da qui le verifiche all’interno dell’azienda, fino alla drammatica scoperta in una delle serre. Mereu era a terra e presentava alcune ferite al volto, compatibili con una caduta al suolo. Dai primi accertamenti non sarebbero invece emersi altri elementi riconducibili all’utilizzo di oggetti o armi. L’ipotesi è quindi che l’uomo possa essersi sentito male, perdendo i sensi e cadendo rovinosamente a terra. Una ricostruzione che resta comunque da confermare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Pula, che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto. Presente anche il pm, che ha appunto disposto l’autopsia.

Gli accertamenti

Al momento, sulla base dei primi elementi raccolti, non sarebbero emerse circostanze tali da far pensare a un’aggressione. Anche l’ipotesi di un incidente sul lavoro non sarebbe quella privilegiata dagli investigatori. Nessun elemento, dunque, farebbe pensare al coinvolgimento di altre persone. Gli accertamenti proseguono e sarà soprattutto l’esame autoptico a chiarire se a provocare la morte sia stato, come ipotizzato, un malore improvviso. La notizia si è rapidamente diffusa a Pula, dove Mereu era conosciuto. Lavoratore regolarmente assunto nell’azienda di floricoltura, era descritto come una persona seria e dedita al lavoro. Una giornata come tante si è così trasformata in tragedia. La morte improvvisa del 50enne ha destato profondo cordoglio nella comunità, ora in attesa che gli accertamenti facciano definitivamente luce sulle cause del decesso.

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