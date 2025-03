Trovato senza vita il cuoco scomparso «Ha avuto un malore» 

È stato ritrovato senza vita Maurizio Mereu, 48enne asseminese da tutti conosciuto come Mauro. Lavorava come chef a Londra da una ventina d’anni. Lo scorso 24 febbraio aveva fatto perdere le sue tracce allontanandosi a piedi dallo scalo londinese di Stansted, dal quale avrebbe dovuto prendere un aereo diretto a Cagliari per far visita ai suoi familiari: la mamma e il fratello Marcello, residenti ad Assemini, e la sorella Manuela. Il suo corpo è stato scoperto per caso proprio nei pressi dell’aeroporto londinese.

I familiari, in queste tre settimane, non avevano mai perso le speranze di ritrovare vivo il fratello: «Ha avuto un malore - ha fatto sapere la sorella Manuela - e ora riposa in pace con nostro babbo. Avremmo preferito non ritrovarlo mai, vivendo con la speranza di rivederlo prima o poi».

Ad avvertire la famiglia dell’uomo sono stati il Consolato generale italiano a Londra e le autorità britanniche, con i quali Manuela è rimasta in contatto dal momento della scomparsa. Il corpo, sul quale ieri sera sono stati disposti dalle autorità britanniche esami autoptici , verrà restituito alla famiglia in tempi stretti, salvo nuovi elementi scaturiti dalle indagini. Intanto la famiglia ha ringraziato «chi ci ha aiutato a cercarlo e c’è stato vicino in queste ultime settimane. Ora abbiamo bisogno di stare soli e in silenzio, per cercare di affrontare questo tremendo dolore». (sa. sa.)

