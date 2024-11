Trovato nel Naviglio il corpo del giovane sparito ad Halloween 

MILANO. Il giallo di Gino Panaiia, il 25enne scomparso ad Halloween nel Milanese, dopo lunghe ricerche a terra e nei canali tra Milano e Pavia si avvia alla conclusione. Il corpo è stato restituito ieri dalle acque del Naviglio Grande, a sud di Milano. Sul cadavere non si notano segni di violenza ma solo dopo l’autopsia si potranno avere certezze sulla causa del decesso.

Il 25enne risiedeva a Zibido anche se la famiglia è di Milano. Il cadavere è stato recuperato dai Vigili del fuoco in un tratto del Naviglio tra Casarile e Rognano. Se i tatuaggi avrebbero permesso una sua identificazione quasi sin da subito, le condizioni del corpo in acqua, per quanto definite «buone», ostacolano oggettivamente le valutazioni a occhio nudo. Nei pressi della cascina dove si sono perse le tracce del giovane, a Zibido San Giacomo, i carabinieri hanno trovato 20 chili di eroina in un borsone e un involto di cellophane con altri 1.100 grammi. Tra le prime ipotesi, quindi, non si escludeva un regolamento di conti. Ma gli uomini del Nucleo investigativo, al momento, non hanno trovato collegamenti tra la sua scomparsa e il sequestro di stupefacenti. La notte tra giovedì e venerdì Gino Panaiia aveva trascorso la serata con gli amici in un locale a Zibido ed era stato ripreso dalle telecamere del locale per l’ultima volta in piena notte mentre si allontanava sul suo scooter - visto cadere più volte - in stato di ebbrezza, e per questo seguito da amici per parte del tragitto. Una strada accidentata, forse presa per evitare i controlli. Il mezzo è stato poi trovato ai margini di un campo con il frontalino quasi divelto, ma nessun altro grosso segno di incidente. Il casco era 20 metri più in là. Il giubbotto e una scarpa erano invece a a 500 metri di distanza, lungo la strada per la cascina Casiglio. Poi era stato trovato il portafogli, ma non il telefonino.

