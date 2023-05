Trovato morto un mendicante 

Chi arrivava in auto al semaforo di via dei Giudicati, incrocio con viale Ciusa, lo conosceva molto bene: lui, senza mai insistere, chiedeva una moneta o una sigaretta e in tanti ci scambiavano qualche parola. Ieri mattina Cristiano Picciau, 51 anni, è stato trovato morto nei giardinetti di via Liguria, accanto al muro della Cittadella della Salute. Il corpo, che non aveva segni di violenza, è stato messo a disposizione del pm di turno che dovrà decidere se restituirlo ai familiari o disporre l’autopsia.

È stato un passante a notare qualcosa tra la vegetazione e avvisare subito 118 e Polizia. I soccorsi sono stati inutili. Gli agenti della squadra volante hanno svolto tutti i rilievi e gli accertamenti. La causa più probabile della morte del 51enne potrebbe essere quella legata al consumo di sostanze. Picciau, che abitava insieme agli anziani genitori a Elmas, aveva deciso di trascorrere le sue giornate in giro senza mai disturbare nessuno. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA