Trovato morto sotto un cavalcavia, forse ucciso dal caldo 

Macabra scoperta ieri pomeriggio in via Mincio, a Olbia, nei pressi di un cavalcavia spesso utilizzato dai senza tetto. Alcune persone hanno segnalato ai Carabinieri la presenza di un cadavere tra le erbacce. I militari, coordinati dal tenente Emanuele D’Auria e dal colonnello Michele Monti, hanno subito effettuati un sopralluogo sul posto supportati da una squadra della polizia scientifica dell’Arma. Stando ai primi accertamenti degli investigatori si tratta di un uomo di circa 50 anni, noto alle forze dell’ordine, senza fissa dimora e con problemi di alcolismo. Il decesso risale ai primi giorni di agosto e il cadavere, ad una prima verifica del medico legale, è apparso completamente “rinsecchito”, mummificato. I Carabinieri sono risaliti alla ormai quasi certa identità dell’uomo grazie al materiale e a un documento trovati nello zaino. Sempre stando agli accertamenti disposti dal pm di turno, sul corpo della persona deceduta non ci sarebbero segni di traumi o di violenza. L’ipotesi più probabile è quella di un malore causato dalle alte temperature dei primi dieci giorni di agosto. L’uomo non ha superato un collasso. La Procura della Repubblica di Tempio, in ogni caso, ha disposto una accurata indagine per escludere altre cause, sarà effettuata una autopsia.

