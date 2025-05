Trovato morto nel Po il quindicenne scomparso in Campania 

Si è chiuso nel modo più tragico il giallo del 15enne Rayan Mdallel, di cui non si avevano notizie dal 30 gennaio scorso, quando il giovane era scomparso da Mondragone, comune del Casertano in cui l'adolescente viveva con la madre: il suo corpo, ritrovato a febbraio nel fiume Po a Torino, è stato identificato qualche giorno fa dopo la comparazione del dna con quello della donna. A darne notizia è stato il sindaco di Mondragone, Francesco Lavanga, che ha seguito tutta la vicenda sin dall'inizio. «Rayan era scomparso il 30 gennaio, il suo corpo viene ritrovato nel fiume il 19 febbraio, ma senza documenti e cellulare; ci sono voluti alcuni mesi per identificarlo». Dagli accertamenti medico-legali effettuati sul corpo del ragazzo non sono emersi segni di violenza; ecco perché l'ipotesi più probabile è il suicidio ma le indagini non escludono altre piste, anche alla luce dell'identificazione di Rayan, circostanza che potrebbe aprire nuovi scenari, magari su chi potrebbe averlo aiutato nel suo viaggio verso nord. Rayan frequentava con buon profitto la seconda classe del liceo classico di Mondragone, ma è probabile che avesse sofferto per la separazione dei genitori, tanto da aver provato più volte a fuggire e da dover essere seguito dai servizi sociali del Comune. Quando, il 30 gennaio scorso, Rayan si era nuovamente allontanato da Mondragone, era in bici e indossava una tuta scura e scarpe Nike bianche. Aveva con sè due zaini, uno marchiato Adidas e uno scolastico: dopo la sua scomparsa, la madre aveva lanciato un appello per il suo ritrovamento, pregando chiunque avesse visto il ragazzo o avesse sue notizie di contattare lei o le autorità. Appello rinnovato anche partecipando alla trasmissione tv "Chi l'ha visto".

