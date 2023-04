Trovato morto l’orso M62 

Trento. La carcassa dell'orso M62, un esemplare maschio nato nel 2018, è stata rinvenuta da un gruppo di escursionisti in una zona impervia tra il lago di Molveno e San Lorenzo Dorsino, in Trentino. L'animale era in stato di decomposizione, la sua identità è stata confermata dalle marche auricolari. A stabilire le cause della morte sarà l'Istituto zooprofilattico. M62, che non ha mai attaccato nessuno, rientrava nella lista nera degli esemplari problematici stilata da Maurizio Fugatti, il presidente della Provincia di Trento, insieme a Jj4 (l'orsa ritenuta responsabile della morte del runner Andrea Papi) e Mj5, che aveva attaccato un escursionista lo scorso 5 marzo.

La cucciolata d’origine

M62 era uno dei quattro cuccioli di cui faceva parte anche l'orsa F43, morta nel settembre 2022 per una dose sbagliata di anestetico somministratole per sostituire il radiocollare che portava dal luglio 2021. In quella cucciolata c'era anche il maschio M57, che la sera del 22 agosto 2020 aveva aggredito un carabiniere sulla passeggiata illuminata che dalla zona sportiva di Andalo porta al vicino laghetto ed è stato quindi catturato e rinchiuso al centro faunistico del Casteller.

Il radiocollare

Stando al rapporto 2021 della Provincia, M62 già nel 2020 «si era più volte avvicinato» ai centri abitati soprattutto in Val di Sole, mentre l'anno dopo lo aveva fatto sull'altopiano della Paganella. Così gli era stato attaccato un radiocollare ed era stato sottoposto «a ripetute azioni di dissuasione quando si è reso protagonista di comportamenti indesiderati, come l'ingresso in centri abitati». Alla fin fine però, è bene sottolinearlo, l’animale non ha mai attaccato nessuna persona. Le associazioni animaliste hanno presentato un'istanza di accesso agli atti e chiesto di poter partecipare all'esame necroscopico.