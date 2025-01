Trovato morto l’ex consigliere Boero 

Si è conclusa nel peggiore di modi, la ricerca di Achille Boero, l’ex consigliere regionale di Alleanza nazionale di 78 anni scomparso sabato dalla sua casa di Cagliari.

La tragica scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri quando, durante un giro di ricognizione dei carabinieri di Iglesias, il corpo senza vita dell’anziano è stato ritrovato nell’altopiano minerario di Seddas Moddizzis, tra le campagne dei territori comunali Iglesias e Gonnesa, riverso sul terreno in una piccola scarpata a poca distanza dalla sua auto. Il personale del 118 ha raggiunto subito i militari ma ha solo potuto constatare la morte di Achille Boero.

Con ogni probabilità dopo aver lasciato cagliari e poi la statale130, anziché proseguire sulla 126, ha imboccato la strada che porta alla località San Marco e l'ha percorsa fino a raggiungere il bivio per Sa Macchina Beccia, svoltando verso Sedda Modditzi. A circa 700 metri dal bivio ha imboccato una strada tortuosa finendo con la macchina in un fosso al centro della carreggiata a circa 300 metri dall'ultimo bivio. Sceso dalla macchina potrebbe avere avuto un malore e aver perso l’equilibrio finendo nella scarpata. Achille Boero, si era allontanato sabato da Cagliari, a bordo della sua Dacia Duster nera, ma non è mai rientrato a casa. Preoccupati per la sua assenza, i familiari avevano dato l’allarme facendo scattare il Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse e anche con post sui social. «Era un esperto cacciatore – ha detto la figlia giunta sul posto per il riconoscimento - dunque conosceva molte aree della Sardegna, ma non si spiega come sia finito proprio lì. Lo cercavamo in tutt'altre zone, più vicine al Cagliaritano»

RIPRODUZIONE RISERVATA