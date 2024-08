Trovato morto l’anziano scomparso da giovedì 

Lo cercavano da giovedì mattina e hanno perlustrato un terzo dell’isola di Sant’Antioco nella speranza di poterlo ritrovare sano e salvo, ma ieri pomeriggio, quando una squadra dell’Asso Sulcis protezione civile ha notato il suo corpo nascosto dalla vegetazione che confina con la strada che porta al Topet di Sant’Antioco, ogni speranza è venuta meno. Graziano Crastus, 88 anni ha percorso poche centinaia di metri prima di perdere le forze dietro un muretto che probabilmente lo ha nascosto anche alla vista dei visitatori dell’area archeologica. Tanta tristezza da parte degli operatori che per tre giorni lo hanno cercato ovunque anche con i droni, cani e elicotteri. Era lì, in località Is Pirisceddus, dietro l’arena fenicia, lo spazio utilizzato per concerti e cinema all’aperto, a nemmeno un chilometro dalla struttura dove era ricoverato e dove in tanti sono passati senza accorgersi di quell’uomo, di quel corpo riverso a terra.

La zona è rimasta chiusa ieri pomeriggio per diverse ore, fino alla rimozione del corpo. Sul posto, oltre alla squadra che ha effettuato il ritrovamento, hanno lavorato i carabinieri e la polizia locale per i rilevamenti di rito. (s. g.)

