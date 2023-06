Trovato morto in un lago di sangue: giallo in via Pani  

L’hanno trovato in casa, in bagno, in una pozza di sangue. Morto. E da giorni. Quattro, forse cinque: lo stato di decomposizione era avanzato. Esternamente, a un primo esame, uno o più segni anomali sulla testa. È giallo ad Arbus, dove si teme che Antonio Giuseppe Atzori, 65 anni e una vita segnata da episodi violenti, possa essere stato ucciso.

Disposta l’autopsia

In via Raimondo Pani, nel complesso delle case popolari dello Iacp, ieri sera sono arrivati prima i carabinieri della Compagnia di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, poi il medico legale Roberto Demontis e infine il magistrato Danilo Tronci. A dare l’allarme i vicini: l’odore che arrivava da quell’appartamento era insopportabile. Un lungo esame del luogo, una ricognizione del corpo, poi – alle 22 – la decisione di trasferirlo a Cagliari, al cimitero di San Michele, per una ricognizione più approfondita.

Non è bastata a sciogliere i dubbi: sarà l’autopsia, fissata per oggi, a fugare gli ultimi dubbi in modo da pronunciarsi definitivamente per una delle due ipotesi che ieri si sono presentate agli investigatori. La prima: quella di un decesso dovuto a cause naturali, plausibilmente una caduta. La seconda, decisamente più inquietante: quella dell’omicidio. A quel punto, ovviamente, si spalancherebbe uno scenario ben diverso e occorrerebbe avviare un’inchiesta di tutt’altro respiro per stabilire chi, quando, come e perché avrebbe deciso di assassinare Antonio Giuseppe Atzori.

Tensioni in famiglia

Una vita segnata da dipendenze e violenze, la sua. Una notte di gennaio di diciotto anni fa, nello stesso appartamento di via Raimondo Pani dove ieri è stato trovato cadavere, l’uomo, all’epoca 47enne e privo di un’occpuazione, aveva accoltellato al collo il fratello minore José, di cinque anni più giovane, che si era frapposto tra Antonio Giuseppe e il padre Giuseppe, allora 73enne e invalido (aveva perso un braccio anni prima in un incidente stradale) per difendere quest’ultimo. Nell’appartamento era in corso un litigio furibondo. Uno dei tanti, raccontano a mezza bocca i vicini. Il motivo: le continue richieste di denaro che Antonio Giuseppe rivolgeva ai familiari da quando, qualche mese prima, era tornato a vivere con loro. In quell’occasione la violenza era esplosa sotto gli occhi terrorizzati di Maria Siddi, la madre. La lama era arrivata vicinissima alla carotide di José Atzori.

Era stato lo stesso Antonio Giuseppe Atzori, subito dopo, a chiamare i carabinieri: “Venite, ho accoltellato mio fratello”. Si era lasciato portare via senza opporre resistenza. In seguito, per quella vicenda, era stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione.

L’agguato del 2009

Il 2 aprile 2009 l’accoltellato era invece stato lui: colpito anche lui al collo, di notte, in via Roma, mentre rientrava a casa dopo una serata passata in giro per i bar del paese. Atzori era corso dalla guardia medica per far tamponare la ferita. I carabinieri poco dopo avevano arrestato un compaesano, Roberto Marongiu, successivamente condannato, in primo grado, a sette anni.

