Trovato morto in un casolare lungo la 131 

Lo cercavano da sabato scorso, quando era scomparso senza più dare sue notizie: ieri pomeriggio è stato ritrovato privo di vita all’interno di un casolare, in campagna. Si conclude nel peggiore dei modi il caso della sparizione, a Nuraminis, di Eugenio Zonca, 34 enne di Villagreca, dove era rientrato a vivere qualche anno fa, con la madre e un fratello, dopo un lungo periodo trascorso da emigrato fuori dell’Isola per lavoro. Morte naturale, gesto volontario o cos’altro? La causa, come pure la data precisa, del decesso del giovane è ora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sanluri, che sono intervenuti in località Nuracesus, a Nuraminis, poco distante dalla Statale 131, dove lo sfortunato giovane è stato ritrovato privo di vita, nel pomeriggio di ieri.

L’appello sui social

Solo qualche ora prima, sui social, era circolato l’accorato appello diffuso dalle sorella di Eugenio Zonca, Eleonora e Claudia. «Chiedo aiuto – aveva scritto – mio fratello è scomparso sabato mattina, 23 dicembre 2023. L’ultima volta è stato visto a Nuraminis e da lì si sono perse le sue tracce. Chiunque lo avesse visto o può avere informazioni utili per il suo ritrovamento può scrivermi o telefonare o chiamare i carabinieri». Seguiva la descrizione dell’abbigliamento indossato dal giovane al momento della sparizione.

Speranze e angosce

La speranza che Eugenio Zonca potesse essersi allontanato volontariamente e che potesse essere ritrovato sano e salvo si è purtroppo rivelata vana. Ieri pomeriggio, solo qualche ora prima del tragico epilogo della scomparsa del fratello, Eleonora Zonca non nascondeva la forte preoccupazione della famiglia: «Siamo molto in ansia, non è mai successo prima che Eugenio si allontanasse da casa senza dare notizie».

Dopo la scomparsa del giovane, i familiari avevano subito denunciato la circostanza alle forze dell’ordine e da quel momento erano scattate le ricerche, che avevano mobilitato familiari e amici. Le battute per rintracciare il giovane si sono intensificate negli ultimi giorni, e ieri pomeriggio il finale tragico che ha fatto cadere anche le ultime speranze.

Il ritrovamento

Eugenio Zonca è stato trovato privo di vita in località Nuracesus: il minuscolo casolare dove si è consumato il dramma, alle spalle della piscina comunale di Nuraminis, nel giro di poco è stato circondato da auto dei carabinieri, mezzi dei vigili del fuoco e personale sanitario che ha potuto solo certificare il decesso del giovane. Sulle cause dovranno ora esprimersi medico legale e investigatori.

