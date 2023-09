Trovato morto in cella un 26enne cagliaritano: corpo sotto sequestro 

Il quartiere cagliaritano di Sant’Elia è in lutto per la morte, ancora avvolta nel mistero, di un suo giovane: Erik Masala, 26 anni, è stato trovato senza vita nel carcere di Bancali, a Sassari. Suicidio, la fredda comunicazione di chi è intervenuto nella cella. Ma i dubbi di familiari e del legale sono sorti subito, per poi crescere appena i parenti hanno visto il corpo del loro caro: troppi lividi e segni sospetti. E dopo l’istanza presentata dal legale di Masala, il pm di Sassari, Angelo Beccu, ha messo sotto sequestro la salma e disposto un’ispezione esterna. Poi verranno valutati altri eventuali accertamenti. «Erik», sottolinea l’avvocato Riccardo Floris, «non ha mai manifestato intenti suicidi. Ci ho parlato al telefono venerdì scorso: era tranquillo. La stessa cosa hanno detto i suoi genitori. E poi era diventato papà da non molto per la seconda volta: non vedeva l’ora di vedere finalmente la figlia».

Il messaggio

«La verità salterà fuori, amore mio. Ti amo». Questo il messaggio, affidato ai social, della compagna di Masala. La tragica notizia arrivata da Sassari ha gettato nello sconforto tutti i familiari del 26enne e i tantissimi amici. Nel suo passato burrascoso diversi problemi con la giustizia: stava pagando un residuo di una vecchia condanna per spaccio di droga e poi i tre anni patteggiati per le lesioni gravissime causate a un 28enne colpito con un machete in via Seruci a Cagliari, l’anno scorso. «Da quando è in carcere», evidenzia ancora l’avvocato Floris, «non ha mai minimamente fatto un riferimento all’ipotesi di togliersi la vita. Capita che qualche detenuto si dica stanco di stare in carcere e di non poterne più. Lui no, non ha mai detto niente. E io, da legale di fiducia, potevo sentirlo al telefono anche tutti i giorni. E con me si fondiava». I parenti più stretti avevano la possibilità di chiamarlo alcune volte al mese. Lo avevano sentito nel fine settimana. «Anche a loro è apparso sereno. Insomma non c’è niente che possa far pensare a un suicidio».

Le ferite

La notizia della morte di Masala ha traumatizzato la famiglia. Ma quando i familiari hanno visto il corpo del giovane, i sospetti sono aumentati. Diversi i segni sul corpo, come se fosse stato colpito con qualcosa. Proprio queste lesioni saranno valutate dal medico legale che verrà incaricato di svolgere un esame esterno. La data deve essere ancora fissata: potrebbe essere oggi o domani. Intanto la salma è stata messa sotto sequestro all'istituto di medicina legale dell'ospedale di Sassari. La Procura, sulla base degli atti e degli elementi raccolti dagli agenti che hanno ritrovato il corpo, ha da subito confermato l’ipotesi del gesto volontario. Le perplessità dei parenti e del legale, e soprattutto i segni sul corpo, hanno comunque fatto scattare l’ispezione: ora bisognerà attendere qualche giorno. Sotto sequestro anche gli oggetti personali del giovane.

Il dolore

Sui social i messaggi di cordoglio per la morte di Masala sono stati tantissimi. E tutti non credono all’ipotesi del suicidio: «Non lo avrebbe mai fatto». Per questo chiedono che venga fatta luce su quanto successo nel carcere di Bancali. Il 26enne l’anno scorso era finito in cella per aver colpito con un machete un 28enne in via Seruci, nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis: accusato di tentato omicidio, Masala aveva patteggiato tre anni e l’accusa era stata derubricata in lesioni gravissime. Ultimamente è rimasto coinvolto anche in un’indagine su una presunta rete di piccoli spacciatori, tutti poco più che ragazzi, che distribuiva dosi di marijuana e hashish nelle piazze di Capoterra, Sarroch e Pula. E in passato aveva avuto altri guai, sempre per spaccio di droga: e ora, nel carcere di Sassari, stava pagando le sue colpe.

