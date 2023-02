Trovato morto il pensionato scomparso 

Scomparso domenica da un centro di accoglienza, un pensionato è stato trovato cadavere ieri sera, riverso su una cunetta, da una ragazza che percorreva a piedi via Nenni. La vittima, Antonio Massidda, 77 anni, originario di Monserrato ma residente a Selargius, potrebbe essere stato tradito da un malore.

Sulle tracce del pensionato si erano mossi lunedì e ieri la polizia locale, i carabinieri, i familiari e numerosi volontari. Ieri sera il macabro ritrovamento: sul corpo dell’uomo nessuna traccia di violenza. A tarda sera la salma è stata trasferita al cimitero di Selargius per possibili accertamenti medico legali. Della vicenda si occupa la polizia locale: in via Nenni è giunto il comandante, il colonnello Marco Cantori, assieme al sindaco Gigi Concu.

L’uomo era scomparso domenica facendo perdere le sue tracce. I familiari avevano subito dato l’allarme anche attraverso i social e nelle ultime ore temevano il peggio, soprattutto a causa delle condizioni meteo che peggioravano tra freddo e pioggia. Ieri sera il ritrovamento della salma e l’arrivo in via Nenni di alcuni familiari e dei vigili urbani di Selargius. Gli accertamenti sono subito scattati. Sul corpo nessuna ferita anche se la salma è stata poi trasferita al cimitero di Selargius a disposizione del magistrato di turno per gli accertamenti di routine.

Ma attorno alla vicenda pare non ci sia proprio alcun giallo.

RIPRODUZIONE RISERVATA