Trovato morto dopo una settimana 

Lo hanno trovato senza vita in quella casa in via Puccini dove viveva in solitudine, morto da almeno una settimana senza che nessuno si accorgesse della sua assenza. A scoprire il corpo senza vita di Enrico Anedda, 67 anni, pensionato, sono stati nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri e gli agenti della polizia locale di Sarroch: quando i vigili del fuoco di Cagliari hanno sfondato la finestra che si affaccia sul pianerottolo dell’abitazione al primo piano, il cadavere dell’uomo era riverso sul letto della sua camera.

Nessun giallo

Pochi dubbi sulle cause del decesso: secondo una prima indagine sul cadavere, Enrico Anedda sarebbe morto per cause naturali. A lanciare l’allarme erano stati i servizi sociali del Comune, che da giorni cercavano di mettersi in contatto con Anedda. Via Puccini è una strada silenziosa e poco trafficata: il dramma della solitudine si materializza non appena si imbocca il viale d’ingresso del cortile della casa in cui Enrico Anedda viveva.

L’erba alta che nasconde alcune bottiglie di vino vuote, i mastelli della raccolta differenziata colmi fino all’orlo di acqua piovana dimostrano che lo spazio esterno della casa era tutt’altro che vissuto. Sotto una tettoia, il motorino con cui Enrico Anedda andava in giro, quando le sue condizioni di salute erano ancora buone: in una casupola di mattoni, una lavatrice, con l’oblò spalancato e i panni ancora all’interno.

Il ricordo

Mentre attende l’arrivo degli incaricati dell’agenzia funebre che si occuperà di restituire quella dignità che una morte in solitaria ha dato a suo fratello, Aldo Anedda – arrivato in via Puccini dopo essere stato contattato dal Comune - passeggia in quel cortile dove fanno capolino gli ultimi raggi di sole della giornata. «Non ci vedevano dallo scorso Natale – racconta -, era difficile mettersi in contatto con lui perché aveva quasi sempre il telefono spento. Chiamava quando gli occorreva qualcosa, se aveva bisogno che gli facessimo la spesa o nel caso gli servisse qualche medicinale: ultimamente, a causa di una brutta sciatica, non usciva più di casa. L’ultima volta ci siamo visti di sfuggita per strada, mentre usciva dal tabaccaio. Aveva lavorato anche all’estero, era un eccellente tubista, poi, per lui, trovare lavoro era stato sempre più difficile. Mi dispiace davvero sia morto così, solo e lontano da tutti».

