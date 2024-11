Trovato morto dopo tre giorni di ricerche 

È stato trovato morto ieri pomeriggio il 42enne scomparso mercoledì mattina dalla sua casa al centro di Guspini. Le ricerche, durate tre giorni, si sono concluse quando i volontari della Protezione civile di Arbus hanno comunicato alla base operativa allestita in via Gramsci di aver trovato il cadavere. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione del paese e quelli della compagnia di Villacidro, il medico legale, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale, che hanno chiuso la strada di accesso al boschetto di eucalipti in località Mulino Savio.

Questa mattina verranno eseguiti gli accertamenti necroscopici che determinare la causa della morte, anche se l’ipotesi più forte è che si sia trattato di un suicidio. L’uomo era molto conosciuto in paese e la macchina delle ricerche, scattata subito dopo l’appello lanciato dai familiari, ha coinvolto decine di volontari.

