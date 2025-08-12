Trovato morto con la cinta al collo: ipotesi omicidio 

Modena. Il 26 luglio, quando la polizia è andata in casa sua su segnalazione di alcuni amici, lo ha trovato morto, disteso sulla schiena, con una cintura stretta al collo.

Si chiamava Raffaele Marangio, 78 anni, era psicoterapeuta e docente universitario nell’ateneo di Modena e Reggio Emilia. È successo a Modena, in via Stufler e ne dà notizia il procuratore Luca Masini. Dopo l'intervento delle Volanti sono arrivati 118, vigili del fuoco, il pm di turno, il medico legale e personale della mobile e della Scientifica, per i rilievi. Alcuni particolari hanno insospettito i poliziotti intervenuti in via Stufler e così sono state avviate immediate attività d'indagine – spiega la Procura – al fine di ricostruire quanto accaduto all'interno dell'abitazione negli attimi precedenti alla morte dell'uomo.

Gli investigatori stanno ricostruendo le frequentazioni delle sue ultime ore. Non si esclude l'ipotesi omicidio.

