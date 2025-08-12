VaiOnline
Modena
13 agosto 2025 alle 00:37

Trovato morto con la cinta al collo: ipotesi omicidio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Modena. Il 26 luglio, quando la polizia è andata in casa sua su segnalazione di alcuni amici, lo ha trovato morto, disteso sulla schiena, con una cintura stretta al collo.

Si chiamava Raffaele Marangio, 78 anni, era psicoterapeuta e docente universitario nell’ateneo di Modena e Reggio Emilia. È successo a Modena, in via Stufler e ne dà notizia il procuratore Luca Masini. Dopo l'intervento delle Volanti sono arrivati 118, vigili del fuoco, il pm di turno, il medico legale e personale della mobile e della Scientifica, per i rilievi. Alcuni particolari hanno insospettito i poliziotti intervenuti in via Stufler e così sono state avviate immediate attività d'indagine – spiega la Procura – al fine di ricostruire quanto accaduto all'interno dell'abitazione negli attimi precedenti alla morte dell'uomo.

Gli investigatori stanno ricostruendo le frequentazioni delle sue ultime ore. Non si esclude l'ipotesi omicidio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 