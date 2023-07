Trovato morto a Monte Majore 

Il paese si raccoglierà in preghiera oggi alle 11 nella chiesa di San Pio X per dare l’ultimo saluto a Marco Manis, il 64enne meccanico di Guspini che è stato trovato morto in località Pratzidus, ai piedi del Monte Majore. L’uomo era uscito la mattina nonostante avesse accusato dolori al petto e all’addome, andando contro il parere dei familiari. Appassionato di caccia al cinghiale, si recava spesso in campagna prima di andare a lavorare in officina. Ma le serrande quel giorno sono rimaste chiuse perché Manis è morto a causa di un infarto, che probabilmente aveva in corso. Non vedendolo rientrare, i familiari hanno iniziato le ricerche e allertato le forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato cadavere nel pomeriggio, a circa 300 metri dalla sua macchina, parcheggiata nella strada per Monte Majore e il medico legale non ha fatto altro che constatarne il decesso per cause naturali. (g. g. s.)

