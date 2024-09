Trovato morto a Masua l’escursionista irlandese 

L’hanno trovato ma non vivo come si sperava: il corpo di John Bergin, l’escursionista irlandese di 38 anni disperso da venerdì pomeriggio nella zona di Masua è stato individuato ieri all’ora di pranzo da un’unità cinofila dei Vigili del fuoco. Decisivo il fiuto del cane Maia. Il corpo si trovava in fondo a una scarpata nel versante del Canale de Sa Rocca Niedda: era in stato di decomposizione, fatto che induce a pensare a una caduta avvenuta il giorno stesso della scomparsa.

Bergin era impegnato a percorrere il Cammino minerario di Santa Barbara e venerdì stava affrontando la terza tappa, da Masua a Cala Domestica. Venerdì pomeriggio aveva telefonato ai familiari, poi di lui si erano perse le tracce.

Imponente lo spiegamento di forze mobilitate nelle ricerche, scattate quando la centrale operativa del 118 ha dato l’allarme: a Masua, nelle scorse tre giornate, hanno operato due elicotteri, uno dell’Aeronautica militare arrivato da Decimomannu e uno dei vigili del fuoco arrivato da Alghero. I vigili hanno allestito un Posto di comando avanzato per il coordinamento delle squadre impegnate nella ricerca: specialisti Tas (topografia applicata al soccorso), la squadra Speleo-alpino-fluviale, il nucleo Sapr con i droni, il nucleo cinofili, le squadre a terra che, insieme ai tecnici delle stazioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico di Iglesias, Cagliari, Medio Campidano e Ogliastra, hanno ripercorso il sentiero e perlustrato la zona. La zona è stata perlustrata dall’aria dagli elicotteri e dai droni mentre una nave della Guardia di Finanza ha perlustrato il mare davanti alle coste di Masua e Cala Domestica. (a. cu.)

