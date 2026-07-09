Trovato in casa senza vita dopo giorni 

Messi in allarme da un sentore nell’aria inconsueto, gli inquilini di una palazzina in via Martini a Senorbì hanno chiamato i soccorsi e poco dopo hanno scoperto cosa era accaduto. In una delle abitazioni si trovava il corpo senza vita di Aldo Desogus, 52 anni, steso a terra probabilmente da alcuni giorni. Una disgrazia, forse causata da un malore.

L’uomo era abituato a girare spesso per le strade del centro abitato in sella alla sua bicicletta, molti nel paese lo conoscevano ed erano abituati al suo regolare passaggio. Da qualche giorno tuttavia non si era più visto, ma nessuno poteva legare l’assenza a quanto accaduto. I vicini di casa, accortisi che l’odore arrivava da quell’appartamento, ieri alle 11 hanno provato a chiamare il proprietario e anche a bussare alla sua porta, ma non ricevendo risposta hanno contattato il 118 i cui uomini però non sono riusciti a entrare. Così sono intervenuti i vigili del fuoco di Dolianova e i carabinieri della stazione. All’interno, la scoperta del corpo senza vita.

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