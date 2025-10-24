VaiOnline
Villamassargia.
25 ottobre 2025 alle 00:29

Trovato il medico per i 1.500 pazienti rimasti senza assistenza 

Possono ora tirare un grande sospiro di sollievo le 1.500 persone che tra Villamassargia , Domusnovas e Iglesias erano rimaste orfane del proprio medico di famiglia dopo il pensionamento (primo ottobre) e la mancata sostituzione del medico Bruno Loi a Villamassargia: il secondo bando di sostituzione pubblicato dalla Asl (il primo era andato deserto) ha registrato due candidature ufficiali.

Né da notizia la sindaca Debora Porrà: «Nei prossimi giorni - dice - verrà contrattualizzato e inizierà a prestare servizio da novembre». Ansia, incertezze, mancanza di riferimenti ed assalti alla guardia medica anche per le semplici prescrizioni, dovrebbero dunque aver fine. Così come le odissee di pazienti allettati e con malattie croniche. Il nuovo medico avrà sede nell’ambulatorio allestito al primo piano del Municipio, dove già opera per due volte a settimana il medico Stefano Ventura: «La settimana prossima - annuncia la sindaca - è previsto un sopralluogo da parte della direzione Asl». Per facilitare il passaggio dei pazienti al nuovo medico l’amministrazione ha chiesto alla Asl di poter usare lo sportello esenzioni dell’ambulatorio di via Stazione (aperto ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30), onde evitare spostamenti ad Iglesias.

