Trovato il gestore del sito sessista Operava da Firenze 

Firenze. Si stringe il cerchio attorno a chi gestiva il sito sessista Phica.eu, al centro dello scandalo delle foto rubate e poi pubblicate in rete con commenti volgari e insulti. Le indagini hanno portato a Firenze dove vive un 45enne su cui ora si stanno concentrando le verifiche. La sua identità è stata rivelata dal quotidiano “Domani”: si tratterebbe di Vittorio Vitiello, originario di Pompei e titolare dal 2023 di una piccola società in Italia. L’imprenditore è già stato ascoltato dopo la denuncia presentata dalla sindaca Sara Funaro, finita assieme ad altre esponenti politiche sulla piattaforma con foto corredate da commenti sessisti. Già in passato sarebbero stati effettuati accertamenti su Vitiello, sempre per diffusione di foto di personaggi pubblici. E ieri a Roma gli investigatori della polizia postale hanno incontrato per circa due ore il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini. Fra i reati che potrebbero essere ipotizzati dai pm capitolini ci sono diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, diffamazione e anche estorsione: una delle vittime ha dichiarato a Repubblica di aver ricevuto la richiesta da parte del sito Phica di versare «mille euro al mese» per ottenere la rimozione di contenuti sensibili. Ma sarebbe stato inoltre individuato un manuale per spiegare agli utenti come scattare di nascosto foto, piazzando microcamere nei camerini di negozi o in spogliatoi delle palestre. Intanto sulla homepage del sito l’admin ha pubblicato ieri un lunghissimo post in cui respinge «ufficialmente» le accuse di estorsione. Nel messaggio, corredato da una serie di screenshot, ricostruisce la vicenda iniziata a dicembre del 2023, quando un utente ha chiesto in qualità di marito e agente la rimozione di un messaggio di una persona iscritta a Onlyfans.

