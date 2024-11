Trovato il corpo di Davide  

La montagna ha restituito il corpo di Davide Manca. Il giovane fuoristradista di quarantuno anni era stato dato per disperso durante il nubifragio avvenuto, nella notte tra sabato e domenica scorsa, nel versante siliquese di Monte Arcosu. Intorno alle 11 di ieri mattina, con l’abbassarsi del livello delle acque, il corpo di Davide è riaffiorato dall’alveo del rio Camboni. É stato trovato dalle squadre dei vigili del fuoco del Saf, supportati dal Soccorso alpino, che ci avevano visto bene nel concentrare le ricerche nella parte alta della montagna.

Il guado

Infatti, il ritrovamento è avvenuto a circa cinquecento metri dal guado di Baracca Sassa, dove il giovane era stato visto per l’ultima volta dai suoi compagni di escursione. In quest’area, erano stati trovati i resti più rilevanti della Jeep Wrangler della vittima, travolta e distrutta durante l’onda di piena. Altri pezzi dell’auto, e di ciò che si trovava all’interno, sono stati rinvenuti in tutto il corso del fiume, un tratto lungo dieci chilometri, che termina nel lago di Medau Zirimilis.

Le ricerche

Le operazioni di ricerca sono iniziate all’alba, con le squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino che hanno montato il campo base in un pianoro della diga di Medau Zirimilis. Da qui sono partiti i numerosi voli dell’elicottero dei vigili del fuoco, che ha fatto la spola con le zone più impervie della montagna per trasportare i soccorritori. Ieri era anche il giorno dei volontari: centocinquanta persone, tra amici e volenterosi, hanno risposto alla chiamata diffusa sui social, per contribuire alla ricerca del giovane disperso. L’incontro, fissato per le sette del mattino, si è tenuto nella rotonda sulla Sp2, davanti al mastio di Acquafredda. Era ancora buio quando i primi fuoristrada dei volontari sono arrivati al punto di raduno e, in breve tempo, l’intero spazio si è riempito di persone armate di pale, motoseghe e altri attrezzi utili alla ricerca.

La partenza ha dovuto attendere le disposizioni dei vigili del fuoco, titolari delle ricerche sul campo, che hanno affidato ai volontari le ricerche a fondo valle. Tra questi Massimiliano, il fratello di Davide, che ha appreso la notizia del ritrovamento, mentre perlustrava l’area intorno al bacino di Medau Zirimilis.

I volontari, impegnati nella perlustrazione intorno al rio Camboni, dopo aver appreso la notizia attraverso le radio, hanno abbandonato l’area per fare ritorno a casa.

Le reazioni

Francesco Caprai, trentanovenne iglesiente, membro del gruppo dei fuoristradisti e promotore della giornata di ricerca, commenta: «Siamo scossi per la perdita del nostro caro amico, anche se eravamo consapevoli della tragedia, ci conforta sapere del suo ritrovamento, per potergli fare un degno funerale».

Cordoglio dal presidente del 4x4 Sardegna Club, Fausto Buda: «Abbiamo partecipato alle ricerche e sperato sino alla fine di trovarlo ancora in vita. Davide era un grande sportivo, conosceva le regole del mare e dei nostri territori anche nelle condizioni di emergenza. Era presente nella vita sociale, sportiva e di protezione ambientale della nostra associazione. Grazie ai vigili del fuoco, al Soccorso alpino e ai gli amici e ai volontari che si sono prodigati sino al suo ritrovamento. Siamo vicini alla famiglia».

