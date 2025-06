Trovato il cadavere in casa, mistero sulla morte di un uomo 

Giallo sulla morte di un uomo ritrovato cadavere nella tarda serata di ieri in un appartamento di via Gramsci, a Carbonia. I vicini di casa non vedendolo da qualche giorno si sono preoccupati e hanno deciso di chiedere l’intervento dei vigili del fuoco.

Poco dopo le 23, i pompieri hanno sfondato la porta d’ingresso dell’abitazione e, dopo qualche istante, hanno ritrovato il corpo senza vita del poveretto, del quale non è stata resa nota l’identità. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza dell’associazione Solki soccorso, allertata dalla centrale operativa del 118. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo.

Nel frattempo dal commissariato è arrivata anche una pattuglia della Squadra volante. Gli agenti hanno eseguito una serie di controlli e, poco prima di mezzanotte, hanno richiesto l’intervento della Polizia scientifica e avvisato il magistrato di turno. Sono così iniziati i rilievi per accertare le cause del decesso ed eventuali responsabilità. I poliziotti hanno anche sentito i vicini di casa per cercare di ricostruire gli ultimi giorni di vita dell’uomo, che abitava al secondo piano di una palazzina. Nella tarda nottata non era stata ancora ipotizzata se la causa del decesso dell’uomo sia di natura violenta o meno. (f. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA