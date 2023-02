Trovato il cadavere di un pusher, carabiniere indagato 

Varese. L'operazione antidroga, i boschi, gli spari e una vittima in fondo a un canalone. Sono gli elementi sui cui indaga la procura di Varese, per ricostruire la morte di un giovane nordafricano, il cui corpo è stato ritrovato nella tarda serata di venerdì in un canalone a Castelveccana. A ucciderlo potrebbe essere stato un colpo di pistola sparato da un carabiniere, durante un blitz contro lo spaccio di stupefacenti. Il militare è indagato per omicidio e sospeso dal servizio.

È stata una telefonata anonima ad avvisare il 112 della presenza di un corpo nel canalone. Per recuperare la salma, finita sulle rocce, è stato necessario l’intervento degli specialisti del nucleo Alpino Speleo Fluviale. Sull’asfalto gli investigatori hanno trovato due bossoli di proiettile di una pistola. Successivamente è emerso che nelle ore precedenti alcuni militari erano impegnati in un servizio antidroga, in una zona boschiva, nota per le attività di spaccio di stupefacenti. Un sottufficiale aveva sparato con l’arma d’ordinanza durante uno scontro con un gruppo di spacciatori.

Le ipotesi sono diverse. Il giovane pusher potrebbe essere stato colpito durante uno scontro a fuoco, e poi essere morto in seguito alla caduta nel dirupo, oppure perché stroncato dal proiettile. Le indagini, come ha precisato il procuratore della Repubblica Massimo Politi, sono state avviate per accertare quanto accaduto partendo dalla necessità di identificare tutte le persone presenti in quel momento. Saranno inoltre eseguite le prove balistiche e la Procura ha disposto l’autopsia sul corpo della vittima. Il carabiniere ha riferito di essere stato costretto a sparare perché convinto di trovarsi in presenza di persone armate.

