Trovato il cadavere del calciatore travolto dalle macerie 

Ankara. Aveva segnato il suo ultimo gol il 5 febbraio, poche ore prima che un terribile terremoto devastasse una parte della Turchia. Christian Atsu, 31 anni, ex nazionale del Ghana con cui aveva disputato i Mondiali del 2014 in Brasile, giocava nell’Hatayspor, club di Antiochia che disputa la Super Lig, e dove lui era arrivato reduce dall'esperienza nell’Al-Raed saudita. Il suo corpo è stato ritrovato oggi sotto la macerie, come hanno fatto sapere sia la sua società che l’Ambasciata e il ministero degli Esteri del Ghana, ed è quindi sfumata ogni speranza di ritrovarlo ancora in vita, notizia diffusa qualche giorno fa, poi rivelatasi infondata. Adesso tutto il mondo del calcio lo piange, in particolare le squadre in cui aveva giocato, come Vitesse, Malaga, Porto, Chelsea (dove lo aveva allenato Antonio Conte) e Newcastle.

E ieri tre persone sono state trovate vive sotto le macerie di un edificio crollato a Hatay, nel sud della Turchia, tredici giorni dopo il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito il Paese e la Siria: uno di loro, un bambino di 12 anni, è però morto in ambulanza mentre veniva portato in ospedale. Secondo alcune ricostruzioni, le altre due persone sarebbero i genitori del piccolo.

