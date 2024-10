Trovato con la droga dopo le segnalazioni: 65enne in manette 

Da tempo i carabinieri di Selargius ne seguivano i movimenti e negli ultimi giorni avevano anche organizzato un accurato servizio con appostamenti e raccolta di informazioni.

Questo perché sul conto dell’uomo, Ernesto Milia, 65 anni, erano arrivate varie segnalazioni che lo indicavano coinvolto in un giro di spaccio di droga. Sospetti che si sono rivelati fondati: ieri è stato infatti bloccato e arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti. Comparso di fronte al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari, l’indagato ha patteggiato sei mesi di carcere e il pagamento di una ammenda di 1500 euro. La pena è stata sospesa: da qui la scarcerazione.

I carabinieri, da tempo impegnati in attività di prevenzione e controllo, avevano raccolto diverse segnalazioni e voci che circolavano in paese sul suo conto, che lo indicavano come un possibile spacciatore. Queste informazioni hanno spinto i militari a intensificare il monitoraggio della zona e a organizzare servizi mirati per verificare la veridicità delle soffiate.

La scorsa notte, l'uomo è stato fermato proprio mentre usciva dalla sua abitazione. Durante la perquisizione personale e domiciliare, i carabinieri hanno recuperato 500 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, 35 grammi di hashish, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario utilizzato per il confezionamento della droga. Da qui, l’arresto, il processo, il patteggiamento e la scarcerazione. Le indagini ora vanno avanti per stabilire la provenienza della droga e per risalire ad eventuali complici dell’attività di spaccio.

