Trovato cadavere, omicidio? 

Un cadavere è stato rinvenuto ieri mattina alle 6, a Piandanna, dalla polizia di Stato su segnalazione di un passante. Il corpo si trovava dentro un cespuglio, all’interno di una zona, confinante da un lato con il Polo biomedico della facoltà di Medicina, separato da un cancello, e, dall’altro, oltre la strada, con l’Orto Botanico di Sassari. Lo hanno ucciso?

Degrado

Un’area estesa di verde e punteggiata da ulivi ma anche da palesi segni di degrado quali rifiuti di vario genere. Bottiglie, vetri, bombole di gas abbandonati in mezzo alla macchia e, allo stesso tempo, numerose tracce di presenza umana evidenziate da materassi, vestiti, scarpe. Ed è proprio in questa terra di mezzo che la salma di un uomo, già identificata dalle forze dell’ordine che però non ne svelano l’identità, è stata recuperata in avanzato stato di decomposizione. Il cadavere è stato ritrovato sotto una piccola scarpata alta circa tre metri. Una rientranza del terreno in parte coperta dall’abbondante vegetazione e che potrebbe forse aver nascosto per lungo tempo la salma agli occhi di chi è passato nelle vicinanze. Salma su cui, fin dal principio della giornata di ieri, si sono avvicendati il team di medici legali, tra cui il dottor Salvatore Lorenzoni, e gli agenti della Scientifica, anche alle prese con le prove eventuali lasciate vicino al ritrovamento. Insieme a loro pure gli uomini dei vigili del fuoco chiamati per alcuni rilievi nella prima fase della mattinata.

Mistero

Le ipotesi sulle cause del decesso sono ancora tutte aperte, non si escluderebbe quindi neppure la morte violenta. Un’eventualità circolata fin dalle prime battute e su cui si sta lavorando per trovare conferme o smentite. Intanto le indagini, affidate alla direzione della pm Lara Senatore, proseguono e già da domani potrebbero essere assegnati gli incarichi per le perizie medico-legali. Un mistero quindi ancora da dipanare, un giallo in un’area che talvolta ha offerto un posto per ripararsi a diversi senzatetto, italiani e stranieri. In particolare la Fontana delle Conce si è prestata, per così dire, a ospitare, sotto la sua costruzione, clochard privi di qualsiasi dimora, così come i vicini giardini di via Giovanni Angioy. E, sembrerebbe, anche la zona dove è stato scoperto il cadavere.

