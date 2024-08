Trovati i soldi per il Palasport 

Se non è un’impresa (politica), le assomiglia molto. Manca ancora l’ufficialità, ma il Comune ha praticamente trovato i fondi per chiudere la partita del nuovo Palasport di Sant’Elia da 6mila posti e regalerà a Cagliari il sogno di avere (finalmente) una struttura avveniristica, totalmente green, che si affaccia sul mare, in grado di ospitare eventi sportivi internazionali (pallavolo, basket, tennis, calcio a 5, etc.) ma anche congressi e concerti. «La Regione sta valutando la possibilità di sostituire con propri fondi il finanziamento Pnrr che è stato revocato», dice l’assessore allo Sport Giuseppe Macciotta. «Si confida adesso in un esito positivo», aggiunge..

La vicenda

Il salvataggio del Palasposrt, opera legata anche alla riqualificazione delle aree collegate alla Fiera, i cui lavori sarebbero dovuti partire entro il 31 agosto, era appeso a un filo di speranza. Quello a cui la nuova amministrazione si è aggrappata immediatamente dopo aver ricevuto, appena dieci giorni dopo l’insediamento a Palazzo Bacaredda, la lettera del Dipartimento per lo Sport della presidenza del Consiglio dei Ministri che avvertiva che i fondi del Pnrr (12 milioni) per la costruzione del Palasport a Sant’Elia non ci sarebbero stati più proprio a causa del ritardo dell’avvio dei lavori. A lanciare l’allarme, un mese fa, era stato il sindaco Massimo Zedda. A pesare negativamente sulla possibilità di portare a termine un progetto che la città richiede da anni, oltre all’impossibilità di rispettare i tempi dell’avio del cantiere anche l’obbligo imposto dai fondi Pnnr del primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre. Una data, evidentemente, anch’essa ritenuta assolutamente impossibile..

La soluzione

Già in un incontro di inizio luglio, tra sindaco, assessore e il ministro dello Sport Abodi, era stata indicata la strada (che si sta percorrendo ora) che, sebbene non sia ancora definita, è considerata fortemente probabile: cioè, sostituire i fondi Pnnr con quelli Fsc della Regione. Se quindi, come pare, andrà in porto la partita, «Sport e Salute, organismo statale, avrà il compito di curare le fasi esecutive del progetto e successivamente di dedicarsi alla gestione dell’impianto ovviamente in perfetta sintonia con l’amministrazione cittadina », spiega ancora l’assessore Macciotta. Che aggiunge: «Il Comune non sarebbe in grado di gestire direttamente il Palasport, ecco perché serviranno forme di partenariato pubblico-privato e accordi in convenzione che assicureranno anche il controllo e la conduzione di questo impianto così come di altri importanti e imprescindibili impianti, inidonei per la loro complessità strutturale alla diretta gestione da parte del Comune». In questo modo, l’obiettivo dell’amministrazione è anche quello di «rinnovare i rapporti di collaborazione con Sport e Salute», dice ancora Macciotta

Il paesaggio

L’intero progetto prevede quasi 50 milioni di euro per la creazione di un Palazzetto da 6.000 spettatori (o forse 5.000, un dettaglio che va ancora definito) e per la risistemazione delle aree esterne: con i 23 milioni inseriti nella programmazione della Città Metropolitana e i 13 già messi a disposizione dalla Regione (fondi del bilancio regionale), il “buco” era rappresentato dai 12 milioni del fondo Pnrr, andati persi. Tra gli obiettivi non c’è solo quello di costruire un palazzetto dello sport aperto e “vivo” 365 giorni all’anno ma realizzarlo in un’area dedicata allo sport (dove nascerà il nuovo stadio del Cagliari) ad altissimo vincolo paesaggistico (il golfo di Cagliari, il parco Nervi, il parco degli Anelli). Ecco perché l’impianto rispetterà anche i vincoli paesaggistici.

RIPRODUZIONE RISERVATA