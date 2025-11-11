VaiOnline
Arezzo.
11 novembre 2025

Trovati i rottami dell’elicottero, nessuna traccia delle vittime 

BADIA TEDALDA. Sono stati ritrovati ieri mattina in una zona impervia sulle montagne tra Toscana e Marche, nei pressi dell'Alpe della Luna (provincia di Arezzo), i rottami dell'elicottero disperso da domenica. Non ancora individuati invece i corpi di Mario Paglicci, 77 anni, storico imprenditore orafo aretino, e di Fulvio Casini, 67 anni, di Sinalunga (Siena), le due persone che viaggiavano a bordo del velivolo, un Agusta Westland 109 che era decollato da Venezia e che è precipitato sull'Appennino aretino, cadendo da un'altezza di mille metri.

Sul posto stanno operando i vigili del fuoco, impegnati nel mettere in sicurezza l'area e pianificare il recupero delle vittime, un'operazione difficile a causa della zona impervia e delle condizioni meteo complesse. Presenti anche gli uomini di Soccorso alpino, 118, dei Carabinieri e dell'Aeronautica Militare. L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha avviato intanto un'inchiesta di sicurezza sull'incidente e inviato un team investigativo per la raccolta di elementi utili a chiarire la dinamica.

L'elicottero era partito domenica mattina dal centro di volo Serristori di Castiglion Fiorentino, diretto a Venezia per un viaggio di piacere. In serata, non avendo fatto ritorno, era stato dichiarato disperso. Secondo le prime ricostruzioni, Paglicci aveva inviato un messaggio alla figlia segnalando un'avaria al motore, poco prima della perdita di contatto. Alcuni testimoni di Borgo Pace hanno riferito di aver sentito un boato e visto un bagliore nel buio, elementi compatibili con l'impatto. Paglicci era considerato uno dei protagonisti del distretto orafo aretino, fondatore con il fratello Giancarlo di un’azienda leader del settore. Negli ultimi anni si era dedicato agli elicotteri, ottenendo il brevetto da pilota. Imprenditore stimato anche Fulvio Casini, titolare della Marta Immobiliare, attiva nel settore delle costruzioni e degli investimenti.

